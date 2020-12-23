دولتان جديدتان تتخذان إجراءات لمواجهة سلالة كورونا الجديدة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - قررت اليابان حظر دخول الأجانب القادمين إلى أراضيها من بريطانيا بسبب ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الفلبين تعليق جميع الرحلات الجوية مع إنجلترا للسبب ذاته.





ووفق وكالة رويترز، ستمنع اليابان دخول غير اليابانيين إلى أراضيها، اعتبارًا من يوم غد الخميس، مع إتاحة القيام برحلات عمل إلى بريطانيا، للجميع بمن فيهم الأجانب المقيمين بالبلاد لفترة طويلة، على أن يخضعوا للحجر الصحى لمدة 14 يومًا لدى عودتهم إلى طوكيو.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، أعلنت الفلبين فرض قيود على السفر إلى بريطانيا، تتمثل فى تعليق الرحلات الجوية، بدءًا من الخميس أيضًا، عقب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس الأول الإثنين، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ليست خارج السيطرة، مشيرة إلى أن ظهورها يعد جزءًا طبيعيا من تطور جائحة كورونا.