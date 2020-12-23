تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو.. والإجمالي يتخطى الـ 10 آلاف

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجّلت 73 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات المركز - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10 آلاف و613 شخصًا.
وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف أمس الثلاثاء، مقارنة بيوم الاثنين، حيث توفي 71 شخصًا.
وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 750 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء، وبلغ عدد المتعافين في العاصمة أكثر من 577 ألف شخص.
وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين يوم الثلاثاء أن الوضع الوبائي في العاصمة صعب، مؤكدًا أن السلطات لا تخطط لفرض قيود إضافية، لكنها لن تخفف القيود والقواعد القائمة.
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