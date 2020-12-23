إصابة ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون بـ فيروس كورونا

أعلنت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، ابنة الرئيس اللبناني، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على تويتر "14 يومًا من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس".

وفي وقت سابق اتهمت تقارير إعلامية، كلودين عون، باستغلال السلطة واستخدام إحدى شركات الإعلانات التابعة لها للتعاقد مع الوزارات في الدولة.

وردت عون وقتها على تلك الأنباء مطالبة القناة التي أذاعت التقرير بالاعتذار، مهددة باللجوء إلى القضاء اللبناني.

وتابعت ابنة الرئيس اللبناني ردًا على الاتهامات "هناك من حرّض وبأجندة سياسية ومن أقرب المقربين، وهو بات يعلم أننا نعلم.. لن أقبل إلا بالحقيقة وباسم الشعب اللبناني".