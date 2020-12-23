على طراز البيت الأبيض.. ترامب يصدر مرسوماً يتعلق بإنشاء المباني الحكومية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا، يتضمن ضرورة أن تكون المباني الفيدرالية التي يتم إنشاؤها في الولايات المتحدة "جميلة".

وينص المرسوم الرئاسي على أن تكون المباني الاتحادية "جميلة" وأشبه بمعالم أمريكا مثل "البيت الأبيض" بدلاً من الطراز الهندسي الفوضوي الحديث.

ويرى الرئيس الأمريكي أن جميع المباني الفيدرالية يجب أن تلتزم بتلك المعايير، ويتم تصميمها بالأسلوب الكلاسيكي، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ودعا المرسوم إلى تشجيع استخدام التصميمات المعمارية التقليدية بدلاً من كبتها، وفقا للصحيفة البريطانية.

فيما قال المعهد الأمريكي للمعماريين إنه يجب تصميم المباني للمجتمعات وفقاً لما يخدمها بحيث يعكس أفكارها وثقافتها وقيمها ومناخها.

ومن المقرّر أن يتم إنشاء هيئة هندسية لتقديم الاستشارات بشأن المباني الفيدرالية في المستقبل.

ويتبقى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسابيع قليلة في السلطة، حيث يسلم منصبه رسمياً في 20 يناير المقبل بعد خسارة الانتخابات الرئاسية.