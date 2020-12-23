بنده اليوم ترد على المنافسة بخصم 50% على السلع الاستهلاكية الغذائية.. العرض لفترة محدودة

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عروض بنده اليوم في السعودية، هايبر بنده اليوم يوجد لديه الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية ولذلك فأينما كنت يمكنك الاستفادة من عروض هايبر بنده التي تقدمها لمواطني المملكة، حيث أن هذه العروض تصل إلى 50% على المنتجات المختلفة وفي هذا المقال سنتعرف على بعض عروض هايبر بنده اليوم.عروض بنده اليوم على المنتجات المختلفة
- عروض بنده اليوم بلغ سعر برتقال للعصير إلى 1.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده سعر معجون طماطم السعودية بلغ 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة حليب مجفف كامل الدسم المراعي بلغ سعره 33.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده اليوم حفائض بلغ سعرها 160 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده بلغ سعر كيك كادبوري أوريو إلى 8.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم بسكويت بالحبوب المتعددة بلغ سعره 10 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع بسكويت أوريو بلغ سعره 10.95 ريال سعودي.
- عروض بندة اليوم بسكويت كليجا بلغ سعره 12.95 ريال سعودي.
- شوكولاته مينيز كادبوري ديري بلغ سعره 10.95 ريال سعودي من بنده اليوم.
- عروض بنده اليوم سعر كيك الشوكولاتة بلغ 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده طحين فاخر كويتي بلغ سعره 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة خليط المعجنات واللقيمات بلغ سعره 10 ريال سعودي.
- عروض بنده للجوالات طحين أسمر بلغ سعره 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده اليوم شوكو ساندويتش بلغ سعرها 10 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده هريس بلغ سعرها 10 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم سعر زيت نباتي العربي بلغ 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع زيت ذرة عامية بلغ سعره 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال.
- عروض بندة اليوم زيت زيتون بكر ممتاز بلغ 45.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 62.95 ريال.
- بنده اليوم و زيت نباتي العربي بلغ 59.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 76.95 ريال.
- عروض بنده اليوم حليب طويل الأجل بلغ سعره 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.95 ريال.
- عروض هايبر بنده شرائح جبن الطعام بلغ 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 27.50 ريال.
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