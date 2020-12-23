كوريا الجنوبية تسجل ثانى أعلى حصيلة لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى البلاد، رصد 1092 إحالة صابة جديدة بوباء كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وأغلقت سلطات كوريا الجنوبية جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية، فى محاولة للحد من انتشار الجائحة خلال عيدى الميلاد ورأس السنة.

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