مصادر: ميليشيات تركيا تعتقل وتعذب ضباطاً في ليبيا

ذكرت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر خاصة، أن ميليشيات مسلحة تابعة لتركيا مارست التعذيب ضد عناصر أمنية رفضوا تنفيذ أوامر باعتقال مدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر إن الميليشيات الموالية لأنقرة عملت على عمليات تعذيب ممنهجة ضد مدنيين في طرابلس، موضحة أنها استولت على أموال مواطنين ليبيين.

وبحسب القناة، اعتقلت الاستخبارات التركية ضباطا قدموا خطابات سرية توصي بضرورة الخروج من ليبيا.

وأشارت المصادر إلى إحالة بعض المستشارين العسكريين للتقاعد وسجنت بعضهم بعد ما كشفوا عن تدريب أفراد على اعتناق أفكار متطرفة تضر بقوات البلاد.

كما احتجزت أنقرة جنود أتراك رفضوا المشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا، وفقا للقناة.

وكان البرلمان التركي صادق، أمس الثلاثاء، على مذكرة تقضي بتمديد نشر قوات عسكرية في ليبيا.

وعملت تركيا على مدار الأشهر الماضية على زيادة دعمها لميليشيات حكومة الوفاق الليبية بالمرتزقة والسلاح، مع نقل آلاف المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.