موعد مباراة الأهلي وسونيديب وقناة مفتوحة لإذاعة المباراة HD

يدخل الأهلي لقاءاً إفريقيا جديدا اليوم الأربعاء في ضيافة نادي سونيديب، في إطار مباريات الجولة الثانية ودور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وموعد جديد مع الإثارة التي يقدمها الأهلي بقيادة مديره الفني موسيماني، وتذاع المباراة على قناة بتردد مفتوح ويمكن استقبالها بسهولة، وتناول لاعبو النادي الأهلي وجبه الإفطار في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، ثم كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء في حضور المنسق العام بابا جونا علي من نيجيريا والمراقب الطبي وأيضا طاقم التحكيم الذي سيدير احداث اللقاء، وكان قد حضر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الأهلي والمكلف بمهام رئيس البعثة والدكتور عمرو محب والكابتن وائل كإداري، وأيضا محمد بشار مدير فريق سونيديب الذي عبر في تصريحاته عن حبه وعشق للنادي الأهلي وشعوره بحاله فرح للقاء نادي القرن الإفريقي.

من الأمور المهمة أيضا تشديد المراقب الطبي على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفريقين، وتواجد اللاعبين وتعقيم غرف الملابس وأيضا كل الأمور الخاصة الأخرى، كاللاعبين الذين يجلسون على مقاعد البدلاء واعتبار الماسك من الأمور المهمة جدا الذي شدد عليها المراقب الطبي، وعقب الانتهاء تناول اللاعبون وجبه الغداء ثم انطلقوا الى ملعب التدريب وهو أحد الملاعب الخاصة باتحاد النيجر لكره القدم، وخاض النادي الأهلي مرانه في تمام الساعة الثالثة عصر ،ونستطيع القول أن هناك حالة من التركيز من لاعبي النادي الأهلي، والجاهزية للقاء لتحقيق نتيجة ايجابيه، والحالة الفنية العالية للاعبي النادي الأهلي تظهر في اداءهم في المران وتركيزهم الشديد، وفي ظل غياب أفشة وناصر ماهر ووليد سليمان أعطى بيتسو موسيماني تعليمات لكيفن جونسون بتجربة أكثر من لاعب في هذا المركز مثل طاهر محمد طاهر في ومن الممكن الدفع بأكرم توفيق بجانب حمدي فتحي واليو ديانج او من الممكن رؤية محمد شريف في المركز 10 وامامه صلاح محسن، تملك لاعب نادي الأهلي.

طاقم التحكيم يدير اللقاء طاقم تحكيم من غانا دانيال لاريا وهو حكم عمره 33 عام وهو حكم من الدرجة الأولى منذ عام 2014 واحد من حكام المميزين في غانا وهو من ضمن 1ال 22 حكم دولي من غانا في القائمة الدولية الخاصة بالاتحاد الافريقي ويعمل محاسب إداري في إحدى شركات المبيعات أو المواد الغذائية ويعاونه بول كودزو عمره 31 عام كمساعد أول ويعمل في وظيفة مدرس يعاونوه المساعد الثاني كوانزو اتشمونج عمره 32 عاما وأيضا يعمل أمين مكتبة والحكم الرابع اداري عبد اللطيف يعمل مدرس وعمره 32 عام .

وكان دانيال لاريا متواجد كأحد أفراد طاقم التحكيم لمباراة الأهلي وصن داونز اللي كانت انتهت بالتعادل الإيجابي على ملعب صن داونز في دور الثمانية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكانت بداية جيدة للنادي الأهلي البطولة التاسعة.

تم تحديد الزي الرسمي للنادي الأهلي في اللقاء الزي التقليدي للنادي الأهلي احمر * ابيض *ي احمر بينما نادي سونيديب بالزي التقليدي الازرق* ازرق * ابيض، وسيكون حارس مرمى النادي الأهلي باللون الأصفر وحارس المرمى سونيديب باللون الرمادي.

توقع كابتن النادي الأهلي السابق تشكيلة الأهلي للمباراة وهي كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني وعلي معلول ظهيري الملعب، الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وخط الوسط حمدي فتحي وأكرم توفيق واليو ديانج ورأس الحربة صلاح محسن أو محمد شريف

مدير الكرة سيد عبدالحفيظ يعلن سلامة اللاعبين من المسحة الإفريقية ويؤكد النتائج سلبية.

ناصر ماهر يجري جراحة الكتف ويقترب خطوة من التعافي.

الخطيب مدعو في دبي لتسلم جائزة نادي القرن.

مدرب سونيديب يراهن على فرقته ويتحدى الأهلي لدخول التاريخ بالفوز عليه.

وكيل جيرالدو يعلن عن رغبة الأهلي في التجديد له.

تنقل المباراة قناة النادي الأهلي بترددها الجديد على النايل سات، وهناك أنباء ترددت بإذاعة قناة ON Time Sports للمباراة، لكن لم تؤكد القناة مصداقية هذه الأخبار بعد.

الأهلي استطاع الفوز في المباراة الأخيرة له في الدوري المصري بثلاثية نظيفة على نادي غزل المحلة، ورفع رصيده الى 6 نقاط احتل بهم صدارة الدوري الممتاز، رغم مباراته المؤجلة في الأسبوع الثالث بسبب ارتباطه بدوري أبطال إفريقيا.