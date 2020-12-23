ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، أن 3 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب رابع في إطلاق نار وقع داخل مقاطعة "بوى دى دوم" وسط فرنسا.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسى قتلوا وأصيب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل بعد بلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة.
وأشارت إلى أن مطلق النار من المحتمل أن يكون مختلا عقليا، حيث وقع الحادث فى قرية صغيرة معزولة فى المقاطعة الفرنسية.
وخلال عام 2020، شهدت فرنسا على أراضيها عدد من العمليات الإرهابية، كان آخرها في أكتوبر الماضي.
وأصبحت فرنسا منهكة من جراء العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل حوالى 250 شخصا وجرح المئات، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى من الشرطة الفرنسية.. والسبب بلاغ ضد عنف منزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.