مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة رابع فى إطلاق نار بمقاطعة فرنسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الفرنسية إن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسى قتلوا وأصيب رابع آخر برصاص رجل يبلغ 48 عامًا أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل.
وأشارت إلى أن مطلق النار من المحتمل أن يكون مختلا عقليا، حيث وقع الحادث فى قرية صغيرة معزولة فى المقاطعة الفرنسية.
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