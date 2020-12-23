الفلبين توقف رحلات الركاب القادمة من بريطانيا بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالأمراض المعدية الناشئة في الفلبين اليوم الأربعاء أنها ستوقف رحلات الركاب الجوية القادمة من المملكة المتحدة بدءا من الغد وحتى نهاية العام.
وقالت الفرقة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن القرار يرجع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.
وقد وقع الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" أمس الثلاثاء على مواعيد التعليق المؤقت للرحلات.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي انجلترا بسبب الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار. وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من كورونا.
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