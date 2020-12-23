مقتل وإصابة 4 من رجال الشرطة في إطلاق نار وسط فرنسا

قتل 3 رجال شرطة وأصيب رابع خلال إطلاق نار في مقاطعة "بوي دي دوم" وسط فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسي قتلوا وأصيب رابع آخر برصاص رجل يبلغ 48 عامًا أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن مطلق النار قد يكون مختل عقليا، حيث وقع الحادث في قرية صغيرة معزولة في المقاطعة الفرنسية.

وشهدت فرنسا على مدار الأشهر الماضية عددًا من العمليات الإرهابية، بينها عملية مروعة قطع خلالها رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي.