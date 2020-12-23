نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل يكشف أهداف أردوغان من تمديد مهام القوات التركية في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جواد جوك الكاتب والمحلل السياسي، في الشأن التركي، إن هناك أهدافا يسعى لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تواجد القوات التركية في الأراضي العربية ومنها ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان يعتقد أن الأمن القومي التركي يبدأ من ليبيا لهذا أرسل قوات تركية لها، بتعاون من شركاء له للتوغل داخل المنطقة العربية بشكل عام وليبيا بشكل خاص.

وأضاف جوك، في حديثه لقناة "الغد"، أن تركيا بقيادة أردوغان، ترى أن لها مصالح في شرق المتوسط، موضحا أنه يوجد خلافات باستمرار بين البرلمان التركي بشأن إرسال قوات تركية لليبيا ورفض المعرضة التركية لهذا التواجد العسكري في المنطقة العربية مثل سوريا وليبيا.

وأشار المحلل السياسي في الشأن التركي، إلى أن مصر تسعى بالتحاور والتشاور والتنسيق لحل الأزمة الليبية، بخلاف تركيا وموقفها السلبي والتدخل في شئون ليبيا وهو ما يرفضه الليبيون وزيادة المشهد توترا بالتواجد العسكري التركي وموافقة البرلمان على إرسال قوات تركية لليبيا.

وأقر البرلمان التركي، مذكرة تقدمت بها الرئاسة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا، وكانت الرئاسة التركية قدمت قبل عشرة أيام مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات المسلحة في ليبيا لمدة ثمانية عشر شهرا إضافيا.

وأوضح جوك، أنه لايوجد تغيير في موقف الحكومة التركية في تطورات المنطقة العربية بشكل عام وليبيا بشكل خاص، مشيرا إلى العقوبات المنتظرة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد تركي وأن قضية ليبيا والتدخل العسكري فيها هو من أصل فرض العقوبات على أنقرة وهوما يهدد الاقتصاد التركي مع معاناة المواطن التركي، والكل يتساءل في تركيا لماذا التدخل في ليبيا؟.

كما أكد المحلل السياسي، أن المعارضة التركية صوتوا بالرفض على التدخل في شئون ليبيا، مبينا أنه يوجد أحزاب تابعة للرئيس التركي أردوغان تؤيد ذلك وسيكون بعد الانتخابات المبكرة للبرلمان بتركيا مطالب بسحب القوات التركية من الأراضي الغربية والتأكيد أنه بعيدا كل البعد عن الأمن القومي التركي.