نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب فرنسي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ"ماكرون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد المنعم حميد، استشاري أمراض الرئتين في باريس، تطورات الوضع الصحي للحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال "حميد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الوضع الصحي للرئيس الفرنسي تحت السيطرة ولا يمنعه من ممارسة مهامه.

وأكد إلى أن الحالة الصحية للرئيس الفرنسي ماكرون مستقرة تماما، ولا يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى أو الأدوية النوعية.

وفي ذات السياق أشار إلى أن هناك انخفاض في عدد حالات الإصابات في فرنسا بالنظر إلى ألمانيا وبريطانيا نتيجة الحجر الصحي منذ ثلاث وأربع أسابيع ومنع الرحلات من والى لندن إلا للظروف الطارئة.