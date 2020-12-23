150 ألف جرعة والتطعيم خلال أيام.. تفاصيل وصول لقاح كورونا إلى الكويت

وصلت فجر اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى مطار الكويت الدولي، قادمة من بلجيكا عن طريق الخطوط الجوية الإماراتية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن الشحنة تضم نحو 150 ألف جرعة سيستفيد منها 75 ألف شخص، لافتة إلى وجود إقبال سريع على الرابط الذي خصصته وزارة الصحة للراغبين في أخذ التطعيمات.

وأضافت المصادر أن الشحنة سيستفيد منها العاملون في الصفوف الأمامية وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، موضحة أن الطواقم الطبية مستعدة للبدء في حملة التطعيم ضد كورونا.

ولفتت المصادر إلى أن الحملة ستبدأ في غضون اليومين المقبلين وليس اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه يجري استكمال الخدمات اللوجستية في القاعة المخصصة بأرض المعارض رقم 5.

وأكدت المصادر أنه سيتم الحرص على عدم وجود كثافة بين المراجعين وتحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم وجود أي طوابير، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم انتقال عدوى الفيروس.

وكانت صحيفة "الأنباء" أكدت أن مركز التطعيم المذكور مزود بثلاجات مُتخصصة لحفظ اللقاح لحمايته من التلف.