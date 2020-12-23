مصادر دبلوماسية روسية: موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من إدارة بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر دبلوماسية روسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تتوقع "أي شيء جيد" من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.