طرق تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف الذكية والكومبيوتر وأيضا شروط تحميل فورتنايت على هذه الأجهزة

طريقة تحميل فورتنايت، في الآونة الأخيرة انتشرت لعبة فورت نايت بكثرة وأصبح العديد منا يرغب في التعرف على طريقة تحميل فورتنايت، فهي تفوقت على العديد من الألعاب على رأسهم لعبة بابجي الشهيرة، وفي الآتي سوف نتناول معكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت وبكل سهولة.

الحواسيب وهواتف الآيفون التي تدعمها لعبه فورتنايت

على الرغم من أن لعبة فورت نايت يمكن تحميلها على أجهزة الأندرويد والآيفون إلا أن ليست كافة الأجهزة الذكية يمكننا تحميل اللعبة عليها وكذلك هواتف الآيفون، حيث يمكنكم فورت نايت على الجوال بمواصفات محددة وهي الأجهزة الآتية iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR; iPad Mini 4, Air 2, 2017, 2018, Pro.

أما إذا كنت مستخدمي تلك الأجهزة iPhone 5S, 6, 6 Plus; iPad Air, Mini 2, Mini 3, iPod Touch فمن الصعب عليك تنزيل لعبة فورت نايت، ولذلك فنحن ننصحكم بشراء جهاز آيفون أو آيباد من الإصدارات التي ذكرناها لكم في السابق.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة

إذا كنت ترغب في تنزيل لعبة فورت نايت على أجهزة الآيفون أو الأيباد فيمكنك تحميل فورتنايت من آب استور بالبحث عنها باسم فورتنايت أو fortnite.

أما إذا كنت تريد تحميل لعبة فورت نايت للاندرويد فمن الأفضل أن تقوم تحمل فورت نايت من خلال الموقع الرسمي الخاص بها لأنها لا تتوفر على جوجل بلاي بالبحث عنها باسم فورتنايت أو fortnite.

أما عن تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر سواء كان بنظام ويندوز أو الماك فمن الافضل أن تقوم بتحميل فورت نايت للكمبيوتر من هذا الرابط.