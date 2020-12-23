وصفها بالعار.. ترامب يرفض خطة الكونجرس للإنعاش الاقتصادى

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن ترامب دعا الكونجرس فى مقطع فيديو نُشر على تويتر، إلى زيادة شيكات المدفوعات "المنخفضة بشكل يبعث على السخرية" البالغة 600 دولار إلى 2000 دولار وحدد قائمة من البنود فى الحزمة الشاملة من مشروع القانون ووصفها بأنها "إهدار أموال بل وأكثر من ذلك".
وأضاف: "كما أدعو الكونجرس إلى التخلص فورًا من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة فى مشروع القانون هذا ، وأن يرسل لى مشروع قانون مناسبًا، وإلا ستضطر الإدارة المقبلة إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد-19، وربما تكون تلك الإدارة هى أنا".
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذا الفيديو تسبب فى دوى هائل فى واشنطن أذهل مساعدوه. وسرعان ما تراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم على خلفية احتمال أن تكون المساعدة الاقتصادية موضع شك.
غير أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى "ديمقراطية من كاليفورنيا" ردت بسرعة على منشور ترامب على تويتر بالقول إن الديمقراطيين فى الكونجرس سيتحركون فى أقرب وقت غدا الخميس المقرر أن يجتمع خلاله مجلس النواب فى جلسة أولية قصيرة للموافقة على شيكات التحفيز البالغة 2000 دولار.
وأضافت أن الجمهوريين رفضوا مرارا تحديد المبلغ الذى يريده الرئيس لعمليات الدفع المباشر، قائلة: "أخيرا، وافق الرئيس على مبلغ ألفى دولار، فالديمقراطيون مستعدون للموافقة بإجماع على هذا الطرح، لنفعلها".
وفى وقت سابق، وافق الكونجرس الأمريكى على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويشمل مشروع القانون منح 600 دولار للأمريكيين فضلا عن مدفوعات إضافية لمن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة. لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع ترامب.
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