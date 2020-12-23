السجن 27 عاما على الصحفى التركى المعارض جان دوندار

تواصل تركيا سياسة تكميم الأفواه وحبس الصحفيين، لتدلل من جديد على مصداقية التقارير الدولية التى تصنفها كأكبر سجن للصحفيين حول العالم، حيث أصدر القضاء التركي قبل قليل حكما بالسجن مدة 27 عاما على الصحفى المعارض جان دوندار، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

كانت محكمة تركية أصدرت قرارا بمصادرة جميع ممتلكات الصحفي جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، لانتهاء المدة التي أمهلت له للمثول أمام القضاء، لوجوده خارج البلاد.

يذكر أن دوندار تعرض لمحاولة اغتيال فى العام 2016 ونجا منها بأعجوبة، فين حين وجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة التركية.