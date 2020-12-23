مقتل وإصابة 4 من أفراد الشرطة في حادث إطلاق نار بوسط فرنسا

لقى ثلاثة من أفراد الشرطة الفرنسية حتفهم وأصيب رابع في حادث إطلاق نار بوسط فرنسا. وذكرت قناة (بي إف إم تي في) الفرنسية، اليوم، أن أفراد الشرطة كانوا قد تلقوا بلاغا يفيد بوقوع عنف أسرى في منزل بالقرب من بلدة (بوي دو دوم) إلا أنه فور وصولهم فتح المشتبه به النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وإصابة رابع بجروح.

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