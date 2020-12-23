لجنة في مجلس الدوما توصي بتبني مشروع قانون يمنح الرئيس بوتين حق الترشح لولايتين إضافيتين

أوصت لجنة المراقبة والقواعد بمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) بتبني مشروع قانون يمنح الرئيس الروسي حق الترشح لولايتين إضافيتين، والذي ينسحب على الرئيس الحالي.

وقال نائب رئيس اللجنة ميخائيل رومانوف، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي":" إن لجنة المراقبة أوصت النواب بتبني مشروع القانون في القراءة الأولى أثناء اجتماع عام لمجلس الدوما اليوم الأربعاء 23 ديسمبر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس الثلاثاء على قانون يمنح الحصانة لرؤساء روسيا السابقين وأفراد عائلاتهم. ويحظر هذا القانون مقاضاة رئيس الدولة السابق أو توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه، كما تشمل الحصانة مسكن الرئيس السابق وأماكن عمله ووسائل اتصالاته ونقله وحقائبه وأوراقه ومراسلاته.

يُذكر أن من صلاحيات مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) سحب الحصانة من رئيس الدولة السابق، في حال اتهام مجلس الدوما (النواب) له بالخيانة العظمى أو جريمة خطرة أخرى، وفي حال تأكيد المحكمة العليا ارتكابه مثل هذه الجريمة.