جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 محافظات.. وهنا رابط التقديم وخطوات التسجيل

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1442-2020 عن وظائف شاغرة داخل بعض المدن والمحافظات في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان رسمي شرحت فيه بالتفصيل كل ما يخص تلك الوظائف مؤكدة بأنها قد فتحت باب التقديم والتسجيل أمام كل الراغبين في الحصول على تلك الوظائف ولكن بشكل أن يكونوا مستوفين لكل الشروط والطلبات الموجودة داخل إعلان وظائف جامعة الملك سعود خلال الفترة الحالية.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كشفت الجهات المختصة داخل جامعة الملك سعود عن وجود العديد من الوظائف الشاغرة لكلًا من الرجال والسيدات داخل جامعة الملك سعود، خاصة بالنسبة للحاصلين على الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات، وذلك داخل مدن مختلفة وهي الرياض وجدة والإحساء.

وقد جاءت الوظائف الشاغرة داخل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية على هذا النحو التالي:

مساعد بحث أول

مساعد بحث ثاني ومساعد أمين مكتبة.

أخصائي إحصاء حيوي وأخصائي إحصاء.

ممرض ثان.

منسق أبحاث ثان.

داعم فني ثان ومساعد إداري ثالث.

مساعد إداري ثالث.

شروط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وضعت الجامعة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على الوظائف الشاغرة داخل كليات جامعة الملك خلال الفترة المقبلة، وقد جاءت أبرز تلك الشروط على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة والمناسبة لتلك الوظائف.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم يجيد استخدام الحاسب الآلي.

وجود خبرة سابقة في هذه الوظائف.

وكان رابط التقديم في وظائف الجامعة من خلال شبكة الإنترنت قد جاء على النحو التالي: رابط موقع تقديم وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ولكن يجب على المتقدم أن يقرأ الشروط بشكل جيد ويطلع عل الأوراق المطلوبة أكثر من مرة حتى يتم قبول طلبه للتوظيف داخل الجامعة.