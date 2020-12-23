أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي 1442 وموعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية

المساعدة المقطوعة تتمثل فى الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض الفئات السعودية التي تستحق هذا الدعم وذلك بعد عمل دراسات عليهم تؤكد أحقيتهم الحصول على الدعم المالي، ويذكر من فترة وجيزة قد أنتشرت شائعة عن إلغاء الوزارة للمساعدات المقطوعة وذلك ما أكدت الوزارة أنه مجرد شائعة كاذبة يجب عدم تصديقها، وسوف نوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة وطريقة الاستعلا عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة .. فتابعونا.

اسماء المقبولين فى المساعدة المقطوعة 1442

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى تلك اللحظة أسماء المقبولين فى المساعدة المقطوعة، ولكن ما يشير للخير هو تكذيب الوزارة خبر إلغاء صرف المساعدات المقطوعة، الأمر الذي يدل على استمرارها فى التحقق من الطلبات المقدمة لتأكد من صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية. إلا يتخطى عمر المتقدم عن 35 عام. أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة مقيم على الأراضي السعودية. تصرف المساعدة المقطوعة للمرأة المطلقة والأرملة. الأولوية لأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة والأسر التي بدون عائل. لمن لا يمتلك سجل تجاري بإسمه.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1442

يمكن الأن الأطلاع على أخبار المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وأيضاً الأسماء المقبولين فى الضمان الاجتماعي من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على المساعدة المقطوعة.

إدخال رقم السجل المدني.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

الضغط على زر العرض.

سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة أمامك الآن.

أسباب تأخر صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم تحدد وزارة الموارد البشرية واتلنمية الاجتماعية الأسباب الخاصة بتأخير صرف الضمان الأجتماعي لعام 1442، موضحة أن الأعداد المقدمة للحصول على الضمان الاجتماعي تزايدت هذا العام وذلك ما جعل الوزارة تأخذ المزيد من الوقت لتحقق من استحقاق هؤلاء الأشخاص لضمان الاجتماعي، بالاضافة لسوء الوضع الاقتصادي للسعودية بعد أزمة كورونا، كل تلك الأسباب وأكثر قد تسببت فى تأخير صرف المستحقات المالية لمستحقي الضمان الاجتماعي 1442 ، والتي يتم صرفها سنوياً أو نصف العام، بعد التأكد من تطابق الشروط والمعايير على مستحقيها.