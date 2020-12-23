اعتقال 4 عناصر إرهابية فى كركوك العراقية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين فى ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي. وأضافت الوكالة أنهم عملوا على تقديم الدعم اللوجستى من مواد غذائية ومستلزمات طبية وملابس وأجهزة اتصال لعناصر التنظيم المتواجدين داخل احد اوكار داعش فى وادى زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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