البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى برفض تمويل البؤر الاستيطانية بفلسطين

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس البرلمان العربى عادل العسومى المجتمع الدولى برفض مشروع القانون العنصرى لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعد موافقة الكنيست الإسرائيلى على القراءة الأولى لمشروع هذا القانون الذى ينص على إلزام مختلف الوزارات فى حكومة القوة القائمة بالاحتلال بتزويد جميع البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها.





وأكد العسومى فى خطابات وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى ومفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان الأوروبى، اليوم الأربعاء، رفض البرلمان العربى لمشروع القانون باعتباره تحدياً صريحا لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334 لعام 2016م الذى أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وطالب المجتمع الدولى بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطينى، والتصدى لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتى تنتهك القانون الدولى وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دوليا. وشدد رئيس البرلمان العربى على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض مشروع قانون "تسوية وتمويل" البؤر الاستيطانية وغيره من التشريعات العنصرية التى تهدر حق الشعب الفلسطينى، والضغط على الحكومة والكنيست الإسرائيلى للتوقف الفورى عن الاستمرار فى شرعنة سياسة الاستيطان الاحتلالية التى تُعد انتهاكا صريحا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

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