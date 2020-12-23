أفغانستان وأمريكا تبحثان عملية السلام والأوضاع بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن هذه المباحثات جرت خلال اجتماعهما أمس، إذ شدد الطرفان على مزيد من التسهيلات لقوات الدفاع والأمن الأفغانية.
وأكد الرئيس الأفغانى أن حكومته اتخذت خطوات عملية لضمان السلام ويقع على عاتق طالبان الآن مسؤولية إثبات التزاماتها من أجل إرساء السلام، مضيفا أن "العلاقات الأمريكية - الأفغانية حاسمة فى الحرب المشتركة ضد الإرهاب ووصف دور الولايات المتحدة بأنه أساسى فى هذا الصدد".
ومن جانبه، شدد ميللر على العلاقات بين البلدين، قائلا: "إن الولايات المتحدة ستظل جانب حكومة أفغانستان فى محاربة الإرهاب".
وأكد الجانبان ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وسط تصاعد مستوى العنف فى البلاد.
ولم يتم الإعلان عن سفر ميللر إلى أفغانستان مسبقا، بسبب قضايا أمنية، بينما التقى كريستوفر ميللر فى البلاد بقائد مهمة الدعم الحازم الجنرال سكوت ميللر لتلقى تقييمه الأمنى الشامل بناءً على الأوضاع القائمة فى المنطقة.
وفى الوقت ذاته التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله بالزعيم الطاجيكى إمام على رحمون ووزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين محى الدين خلال زيارة إلى طاجيكستان، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عملية السلام الأفغانية والمفاوضات مع طالبان والعلاقات الثنائية واطمئن عبد الله لدعم طاجيكستان الكامل لعملية السلام الأفغانية.
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