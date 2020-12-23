الكنيست الإسرائيلى يحل نفسه تلقائيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست الإسرائيلى حلّ نفسه تلقائيًا، مع انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، عقب فشل حل أزمة الميزانية، ما يعنى توجّه إسرائيل إلى انتخابات رابعة.





وانهار الائتلاف الإسرائيلى الحاكم، والذى تشكّل بفعل شراكة حزبى الليكود الذى يترأسه بنيامين نتنياهو، وكحول لافان الذى يترأسه بينى غانتس. وعقب فشل الطرفين فى التوافُق على مسألة أزمة ميزانية الحكومة، أعلن الكنيست الإسرائيلى حلّ نفسه، ومن المقرّر إجراء جولة الانتخابات المقبلة فى 23 مارس 2021، لتكون الرابعة التى تشهدها إسرائيل خلال عامين، لتقتصر ولاية حكومة الوحدة بين الليكود و"كاحول لافان"، على 7 أشهر فقط.

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