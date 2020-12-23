روسيا تسجل 27 ألفا و250 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فى بيان اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها فى 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسى، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5652 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ3.749 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحى موسكو 1.540 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 549 وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات فى عموم روسيا إلى 52 ألفا و461 حالة وفاة، لافتا إلى أن 24 ألفا و447 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى المتعافين فى عموم البلاد إلى مليونين و343 ألفا و967 شخصا.