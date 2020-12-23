مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مهنئا ملك المغرب: الله يطول عمرك يا سيدي

هنأ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، الملك محمد السادس بعبارات شكر بلغة أجداده العامية المغربية، خلال استقباله لهم رفقة الوفد الأمريكي في القصر الملكي بالرباط.

وقال بن شبات للملك: "الله يطيل عمرك يا سيدي. جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، لقد انتظرنا سنوات هذه الساعة المباركة".

​ومن جهته، أكد الملك محمد السادس، في معرض حديثه إلى بن شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

كما جدد الملك، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية، وكذا التزامه بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع، أمام الملك، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وجاريد كوشنر ومائير بن شبات.