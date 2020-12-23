إلغاء جلسة مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع.. لهذا السبب

على غير العادة، لم يشهد مساء أمس، الثلاثاء، انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية، السبب وراء عدم انعقاد الجلسة، قائلة إنه يأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تقر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقر، الأسبوع الماضي، الميزانية العامة للدولة لعام 2021، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.

وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في العام المقبل، 937 مليار ريال.

فيما يبلغ العجز 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.



وبلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية عام 2021، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.