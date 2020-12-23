استفزاز متواصل.. اعتراض مقاتلات تركية تحلق فوق جزر يونانية

نفذت الطائرات المقاتلة التركية، اليوم الأربعاء، جولة من التحليقات فوق جزر بحر إيجه الشرقي، إلا أن الطائرات اليونانية تمكنت من اعتراضها

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، حلقت أربع طائرات من طراز F-16، في الساعة 10.10 صباح اليوم اليوم الأربعاء، فوق جزيرة أثروبوفاجوي على ارتفاع 10000 قدم.

وبدورها قامت طائرات يونانية باعتراض الطائرات التركية، تماشيا مع قواعد الاشتباك الدولية.

وجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تزور الرئيسة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، جزيرة كيناروس النائية في جنوب شرق بحر إيجة وتلتقي مع ساكنها الوحيد رينيو كاتسوتورتش.

وقد أعلنت أثينا، امس الثلاثاء، اعتراضها مقاتلتين تركيتين من طراز "إف 16" دخلتا الأجواء اليونانية، مساء الاثنين.

وقالت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، إن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" دخلتا يوم الاثنين منطقة معلومات الطيران في أثينا دون تقديم خطة طيران وحلقتا فوق جزيرتي "أوينوزس"و "باناجيا" في شرق بحر إيجه.

ودخلت الطائرات المجال الجوي اليوناني بعد الساعة 7 مساء بقليل، وحلقت فوق الجزيرتين اليونانيتين على ارتفاع 24000 قدم.

وقالت هيئة الأركان العامة للدفاع اليوناني إنه في جميع الحالات، تم التعرف على الطائرات العسكرية التركية واعتراضها من قبل الطائرات المقاتلة اليونانية وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام يونانية تفاصيل عملية التجسس الخطيرة، وبطلها سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس حيث كان يتجسس على البحرية اليونانية وجمع معلومات عسكرية عن الجيش، وفقا لصحيفة "جريك سيتي تايمز" المحلية.