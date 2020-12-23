ارحل_يا_أردوغان يتصدر تويتر.. ومغردون: دمر سوريا والعراق

هاجم عدد من أبناء الدول العربية والإسلامية الرئيس التركي رجب أردوغان، بسبب أعماله الإجرامية التي يقوم بها تجاه الشعوب العربية واستنزاف موارد دول الجوار بالتدخلات العسكرية، واستخدام ميليشيات من المرتزقة لنهب مقدرات الجوار، خاصةً بعد من انهيار الليرة التركية.
ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #ارحل_يا_اردوغان، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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