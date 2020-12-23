محكمة تركية تقضي بالسجن لمدة 27 عاما على صحفي معارض منفي في ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 27 عاما على صحفي معارض منفي في ألمانيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء التركي، حكمًا بالسجن 22 عاما على ليلى غوفن النائبة الكردية السابقة في البرلمان.

وفي وقت سابق، قضت محكمة تركية بسجن البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رمزية توسون 10 سنوات، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".

وكانت محكمة الجنايات في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، نظرت ملف توسون من دون حضورها، وأصدرت قراراً بفرض حظر على مغادرتها البلاد، على أن يتم إرسال القرار إلى الأمانة العامة للبرلمان والمدير العام لإدارة الشؤون العقابية في وزارة العدل عند صدور حكم نهائي، بحسب موقع صحيفة "زمان التركية" الإلكترونية.

وكانت النيابة العامة وجهت لتوسون تهمة "الدخول إلى الهيكل التنظيمي لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، والمشاركة في الأنشطة التنظيمية للتنظيم بإرادتها وبمعرفتها ورغبتها".

وكانت السلطات التركية أصدرت قراراً في يونيو الماضي برفع الحصانة عن برلمانيان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي وقد تم حبسهما، هما ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري.