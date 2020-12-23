للمرة الثانية.. الجيش اليونانى يعترض 4 مقاتلات تركية فوق بحر إيجة

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك الاختراق التركى للأجواء اليونانية للمرة الثانية خلال 3 أيام، إذ قالت هيئة الأركان العامة للجيش اليونانى، فى بيان أول أمس الإثنين، أن سلاح الطيران اعترض مقاتلتين تركيتين من طراز إف 16 حلقتا فوق العاصمة أثينا.

وقالت صحيفة إيكاثيميرينى، إن الطائرات المقاتلة التركية نفذت اليوم، جولة جديدة من التحليقات فوق بحر إيجه الشرقى، إذ حلقت أربع طائرات من طراز F-16 فوق جزيرة أثروبوفاجوى على ارتفاع 10000 قدم.