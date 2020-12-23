رئيسة وزراء إسكتلندا تعتذر عن عدم وضع كمامة في مكان عام مغلق

أعلنت رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستيرجن، اعتذارها اليوم الأربعاء، بعد تصويرها في مكان عام مغلق من دون كمامة في مخالفة لقواعد مكافحة تفشي فيروس كورونا.
والتقطت صورة لستيرجن زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي وهي تتحدث مع مجموعة من النساء في حانة بعد حضور جنازة في أدنبره الأسبوع الماضي، ولم تكن تضع كمامة، ونشرت الصورة اليوم الأربعاء في النسخة الإسكتلندية من صحيفة "صن".
وقالت ستيرجن في بيان "أتحدث كل يوم عن أهمية الكمامات لذلك لن أورد أي أعذار. أخطأت وأؤنب نفسي، وأعتذر".
ويلزم القانون المواطنين في إسكتلندا باستخدام الكمامات في جميع الأماكن المغلقة بما فيها الحانات والمطاعم، وأمس الثلاثاء تحدثت ستيرجن أمام البرلمان وأعادت التذكير بأهمية وضع الكمامة.
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