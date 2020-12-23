لافروف: الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا سيأتي لاحقا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم /الأربعاء/، أن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا سيأتي لاحقا.
وقال لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بالنسبة لمسألة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على أفراد وشركات روسية وصينية، هذا لا يفاجئنا، فالولايات المتحدة تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا، وبالطبع سيأتي الرد، وليس وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقط، لكننا سنستخلص استنتاجات إضافية تنطبق على النطاق الكامل للعلاقات الروسية الأمريكية".
وأضاف: "لذلك سنأخذ كل هذا في عين الاعتبار في المواقف المتعلقة ببناء عمل مع الولايات المتحدة مستقبلا، والتي أثبتت عدم موثوقيتها كشريك، وسننظر لكل ذلك على نحو أوسع".
وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، قد علق في وقت سابق، على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الشركات الروسية مؤخرا، معتبرا أن "واشنطن وفي إطار حماستها لمعاداة روسيا قررت عدم مراعاة مصالحها الخاصة".
وقال إن "قرار وزارة التجارة الأمريكية بفرض قيود على صادرات الشركات والمؤسسات الروسية هو قرار مدمر ويقوض ليس فقط التفاعل الاقتصادي المستمر بين الدول، بل يعرقل أي آفاق إيجابية".
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