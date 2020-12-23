ماليزيا تتفق على شراء لقاح استرازينيكا وتتفاوض لتأمين مشترياتها من لقاحي "فايزر ـ بيونتيك" و "سبوتنيك V"

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين أن الحكومة وقعت اتفاقية لقاح فيروس كورونا مع شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، بما في ذلك 10٪ أو 6.4 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

وأعلنت ماليزيا اليوم /الأربعاء/ أنها تجري مفاوضات مع شركة "فايزرـ بيونتيك" لزيادة مشترياتها من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لتغطية 20% أخرى من سكانها.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين قال إن بلاده تعقد مفاوضات أيضا لتأمين 6.4 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وكانت ماليزيا قد حصلت على 12.8 مليون جرعة من شركة "فايزر"، بموجب اتفاق تم توقيعه الشهر الماضي.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، هو أول لقاح يتم تسجيله رسميا في العالم، وحصل ذلك في بداية شهر أغسطس الماضي.