تفعيل بطاقة فيزا الراجحي 1442 مميزات فيزا تسوق الراجحي وشروط الحصول عليها

تفعيل بطاقة فيزا الراجحي هي خطوة مهمة للغاية ورئيسية بعد استلام البطاقة، ويجب أن يقوم العميل بشحن وتفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي بعد مرور 24 ساعة من وقت استلامها، وذلك حتى يتمكن القيام بكافة عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت، ويوفر مصرف الراجحي العديد من المميزات من خلال فيزا التسوق التي يمكن استخراجها بسهولة، ويستطيع العميل تسلمها في نفس يوم الطلب دون اشتراط الحصول على أي موافقة ائتمانية، وذلك عبر زيارة فرع المصرف أو يمكن طلب توصيلها إلى المنزل.

وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم كيفية شحن بطاقة فيزا الراجحي بعد استلامها وطريقة تنشيط البطاقة، وسوف نوضح المميزات التي يوفرها مصرف الراجحي من خلال بطاقة تسوق الراجحي، بالاضافة إلى شروط ومتطلبات الحصول على بطاقة فيزا الراجحي.

شحن وتفعيل بطاقة فيزا الراجحي

يستطيع العميل القيام بكافة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة فيزا تسوق الراجحي، وهي مدعومة من قبل وسيلة الدفع باي بال، أي يمكنك تبادل إرسال واستقبال الأموال بين بطاقة فيزا الراجحي وحسابك في باي بال بكل سهولة، ويستطيع العميل بشكل إلكتروني عبر خدمة مباشر الراجحي للأفراد طلب الحصول على البطاقة، ويمكن الحصول عليها كما ذكرنا في نفس يوم الطلب.

مميزات فيزا تسوق الراجحي

تتميز بطاقة فيزا الراجحي بعدد من المميزات وتقدم عدد من الخدمات والخصومات في عمليات الشراء كالتالي:

يستطيع العميل تسلم البطاقة في نفس يوم الطلب، كما يستطيع طلب توصيلها إلى المنزل ودون الحاجة لزيارة فرع البنك.

يمنح البنك خصومات عديدة للعميل في الكثير من مراكز التسوق، كما أن فيزا الراجحي مدعومة من وسيلة الدفع والشراء الباي بال.

لا يتم خصم أي نسبة على عملية الشراء عندما يقوم العميل بعملية شراء باستخدام عملة أخرى.

يستطيع العميل الاستفادة بأرخص وأفضل سعر للتحويل المالي في المعاملات الشرائية والتسوق من خلال بطاقة فيزا تسوق الراجحي

طريقة شحن وتفعيل بطاقة فيزا الراجحي 1442

يستطيع العميل شحن وتفعيل بطاقة فيزا الراجحي دون زيارة فرع المصرف، ولكن يجب أن يكون قد مر يوم كامل على موعد استلام البطاقة، وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم العميل صاحب البطاقة بالاتصال على هاتف الراجحي المصرفي على الرقم المجاني 8001246666. يقوم العميل بالضغط على رقم 3 في هاتفه ليتم تحويله إلى قسم البطاقات الائتمانية. سوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالتحدث مع العميل، وطلب تأكيد الهوية الوطنية للعميل ثم اعطائه بعض الإرشادات لتفعيل بطاقة الفيزا، وبعد ذلك يتم تفعيل البطاقة تلقائي. يقوم العميل بالتوجه إلى قسم البطاقات الائتمانية مرة أخرى لشحن بطاقة الفيزا حتى يستطيع استخدامها في التسوق بعد خصم قيمة الاشتراك.

شروط الحصول على بطاقة فيزا الراجحي

اشترط مصرف الراجحي شروط بسيطة حتى يتمكن العميل من الحصول على بطاقة فيزا الراجحي وهي:

يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري مفعل في مصرف الراجحي. إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل السعودي. إحضار صورة من بطاقة الإقامة للعميل المقيم.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول طريقة شحن وتفعيل بطاقة فيزا الراجحي، وتعرفنا من خلال موضوعنا على شروط الحصول على فيزا تسوق الراجحي، والمميزات التي يمنحها البنك للعميل من خلال فيزا التسوق، وأوضحنا كذلك بالخطوات كيفية تفعيل وشحن بطاقة فيزا الراجحي.