خطوات التسجيل للحصول على ملكية عقار في منصة أحكام، منصة أحكام هي المنصة الرائدة والتابعة الهيئة الإدارة العامة للعقارات في المملكة حيث يتم من خلالها هي فقط الحصول على تراخيص التملك للعقارات والبيوت وثبوت الملكية لها هذا وقد تداول الناشطون على مختلف مواقع السوشيال ميديا ما تم الإعلان عنه على منصة احكام الالكترونية من فتح باب التملك للعقارات و إثبات ملكيتها وذلك وفقا لشروط وقواعد والتعرف على تلك الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية تسجيل الدخول على المنصة للتقديم تابع قراءتك للمقال.

خطوات إصدار صك ملكية

في البداية نتطرق لكيفية الحصول على صك ملكية بالتملك للعقار إلا أنه من الجدير والهام ذكره أنه قد تم فتح باب التسجيل من يوم 20 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة عام من تاريخه، للتعرف عن الخطوات الصحيحة للتسجيل كما يلي:

بعد تسجيل الدخول على المنصة الرسمية لمنصة أحكام الالكترونية.

يتم انشاء حساب عليها من خلال النقر على ايقونة انشاء حساب.

بعدها يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة والواضحة أمامك من الاسم وتاريخ ميلادك ورقم الهوية الخاصة بك.

كذلك تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم المرور، بعدها يتم تسجيل دخولك مباشرة للموقع بعد النقر بموافقتك لسياسات الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.

يتم الضغط على تقديم طلب كتابة كافة البيانات المطلوبة منك مرة أخري ولكن في تلك الحالة المتعلقة بالطلب المقدم.

بعدها تقم برفع الأوراق المطلوبة منك والتي تحدد المستند المساحي الذي يوضح نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده وأضلاعه واحداثياته إلى آخره.

الآلية المتبعة في الفصل للتملك

بعد انتهائك من رفع كافة الأوراق المطلوبة منك والتي من شأنها إثبات ملكيته للعقار وملأ الطلب يتم أخذ تلك المستندات كافة للمراجعة من قبل المكتب الهندسي المعتمد للتعامل معها من قبل الهيئة العامة للعقارات، وتقوم اللجان بتقديم التوصية المناسبة من وجهة نظرها بالفصل في النزاع على ملكية العقار من عدمه.