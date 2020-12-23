طريقة الاستعلام عن مدفوعات مكتب العمل وكيفية استرجاعها من البنك الأهلي و بنك الراجحي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واحدة من اهم الخدمات الإلكترونية، وتكون هذة الخدمة هي الاستعلام عن مدفوعات مكتب العمل وطريقة استردادها، وتساعد الخدمة كل من المواطن والوافد في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن رصيد مدفوعات مكتب العمل دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وذلك حرصا من الدولة على سلامة رعاياها والمقيمين في ظل الظروف الصحية التى تمر بها البلاد، ويرغب العديد من الأشخاص في التعرف على خطوات الاستعلام عن مدفوعات مكتب العمل ويكون ذلك عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة .

خدمات مكتب العمل

تسعى المملكة في تقديم الخدمات التى توفر الوقت والمجهود لكل من المواطنين والوافدين، وذلك عن طريق تبنى وزارة العمل تطبيق رؤية الحكومة السعودية في إلغاء جميع التعاملات الورقية وجعل كل الخدمات إلكترونية، ويعمل مكتب العمل أن يكون ضامنا لحقوق كل من صاحب العمل والعامل، كما إنها تقوم بتنظيم تعاقدات العمل بين الوافدين وأصحاب المؤسسات بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية.

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للقيام بالاستعلام عن رصيد المدفوعات من مكتب العمل، وتكون الخطوات كالاتي :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . قم باختيار الخدمات الإلكترونية . عليك الدخول إلى الاستعلام عن خدمات مكتب العمل. علي المستعلم تحديد الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها . ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها . أدخل الرمز الذي يظهر أمامك بكل دقة ، ثم أنقر على كلمة بحث. وأخيرا سيظهر لك كافة البيانات المستعلم عنها .

يمكن استرداد المدفوعات مكتب العمل المتبقية من بنك الراجحي بخطوات سهلة، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

علي المتقدم تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي بالبنك باستخدام الرقم السري .

انقر على قائمة المدفوعات من الصفحة الرئيسة لبنك الراجحي.

علي المتقدم اختيار المدفوعات الإلكترونية .

اضغط على زر نوع الخدمة.

اختر نوع الطلب الذي ترغب في الحصول عليه.

قم بكتابة رقم الهوية ورقم الحساب في بنك الراجحي وجميع البيانات الشخصية المطلوبة .

أنقر على زر استمرار .

سوف تظهر لك رسالة تفيد بأن العملية تمت بنجاح .

سمح البنك الأهلي باسترداد مدفوعات مكتب العمل الزائدة بطريقة سهلة من خلال الخطوات التالية :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع البنك الأهلي السعودي . علي المتقدم تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي بالبنك باستخدام الرقم السري . اضغط علي أيقونة سداد فواتير . أن يختار المتقدم سداد مدفوعات للخدمات الإلكترونية. أنقر علي زر طلبات الاسترداد. اختار المفوتر مع تحديد نوع الخدمة . قم بإدخال المبلغ المراد استرداده . سوف يظهر لك على الشاشة رمز مرئي قم بإدخاله . و أخيرا سوف يظهر لك رسالة تؤكد نجاح خطواتك.

والجدير بالذكر أنه يمكن لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة المتبقي لهم رصيد في مدفوعات مكتب العمل، يمكن استرداد الرصيد من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ويمكن أيضا بعد الاستعلام عن الرصيد استرجاعه عن طريق بنك الراجحي والأهلي التجاري السعودي كما شرحنا .