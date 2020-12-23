صندوق التنمية العقارية يقوم بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن صندوق التنمية العقارية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للمواطنين السعوديين، وكيفية تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم إلكترونياََ، حيث أصبح صندوق التنمية العقارية عن الخدمات الحكومية الإلكترونية ، حيث أن أتاح الاستفادة من جميع خدمات وزارة الإسكان السعودية للمواطنين على أراضيها، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الإسكان.

صندوق التنمية العقارية :

صندوق التنمية العقارية يعد خدمة الاستعلام بالسجل المدني، وهذا الصندوق من أحد الخدمات الإلكترونية المميزة التي يوفرها للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية، حيث أن صندوق التنمية العقارية يقدم بالتعاون مع وزارة الإسكان، وهذا يعد أمر لتيسير الأمور على المستفيدين والمستفيدات من برنامج التمويل المتعددة، وهذا يعد من أهم الأغراض على الأراضي السعودية مثل، بناء الأراضي، إيجار أو شراء الوحدات السكنية المختلفة العديدة، وهذا من خدمة “سكني”.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يسعى لتوفير المسكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وهذا ضمن رؤية المملكة في عام 2030م، حيث أن هذا يهدف للاساس لكي يتم رفع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين السعوديين، وتساعدهم في أمور حياتهم،

ولذلك أعلن صندوق التنمية العقارية بالسعودية عن إمكانية تحديث البيانات الخاصة بهم إلكترونيًا داخل البرنامج، وهذا من أجل الحصول على الاستفادة بالخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين من قبل صندوق التنمية العقارية، ويوجد العديد من الخطوات المطلوبة بسيطة وميسرة.

يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية ثم بعد ذلك اختيار “خدمات المواطنين”. ثم يجب الضغط على خدمة “تحديث البيانات الشخصية”. ثم بعد ذلك كتابة اسم المستخدم، وكلمة السر. ثم الضغط على أيقونة “دخول”. ثم كتابة رقم السجل المدني. ثم يجب على المستفيد كتابة تاريخ الميلاد الخاص به، ثم كتابة الرمز المرئي. يجب بعد ذلك التحقق من جميع البيانات.

كيفية تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم من صندوق التنمية العقارية :وزارة الإسكان :

أنشأ وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية صندوق التنمية العقارية، وهذا الصندوق يعد أحد الركائز الأساسية واحتياجات المواطنين السعوديين، وهذا يعتمد في الأساس على مساعدتهم، للحصول على مسكن مناسب للمواطنين، وهذا عبر منح القروض والتمويلات الاقتصادية للمشاريع المتوسطة بالمملكة، حيث أن صندوق التنمية العقارية يسهم في التشجيع على الاستثمار للمواطنين، حيث أن تم تأسيس صندوق التنمية العقارية بالسعودية عام 1975م، بالإضافة إلى ذلك أن مقرها الأساسي عاصمة الرياض، ولذلك تم الإعلان على أن يوجد العديد من فروع من صندوق التنمية العقارية عديدة قد وصل ما يزيد عن 40 فرعًا لصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، فضلاََ عن فروعه الأخرى الموزعة بين مناطق ومدن الموجودة بالمملكة.