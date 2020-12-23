أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وفي المناطق الصحراوية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الأجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع .

وأفاد بأن المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أ بين ، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف وكذا المناطق الصحراوية ستسودها أجواء باردة .

ولفت المركز إلى تراجع حالة عدم الاستقرار خلال الايام الماضية والتي هطلت على أثرها أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية وأجزاء من المرتفعات الجبلية ؛متوقعاً أن تعود درجات الحرارة للانخفاض بدرجتين إلى ثلاث درجات.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر و المسافرين الى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة .

ودعا المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومناحلهم ومواشيهم والحفاظ عليها من آثار البرد.

