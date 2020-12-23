أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعزيز الصعر

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعزيز الصعربعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد العزيز محمد علي الصعر، احد الشخصيات المؤتمرية بمديرية عمران ، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ فواز محمد علي الصعر، واخوانه وكافة ال الصعر بمحافظة عمران ، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل..

سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

