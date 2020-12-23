قبل قمة الدوري المصري.. "ضربة ثنائية" للزمالك بكورونا

وخضع لاعبو الزمالك، صباح الاثنين، لمسحة طبية مقررة للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في معسكر مباراة غازيلي التشادي ضمن الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتي ألغيت لانسحاب الأخير لعدم تمكنه من السفر إلى القاهرة جراء الجائحة.

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية إيجابية علاء وحامد، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الخاصة بعزلهما، خصوصاً وأن الفريق في راحة من التدريبات بناء على قرار المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء القمة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري المحلي أمام غريمه التقليدي الأهلي، الذي أسقطه في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسبق للنادي الأهلي أن كان ضحية كوفيد-19، بعدما أعلن مطلع الأسبوع الحالي إصابة الثلاثي عمرو السولية ومحمّد مجدي "أفشه" ورامي ربيعة، إضافة إلى مدرب الفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا المستجد.