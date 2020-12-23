بابا نويل يوزع الكمامات على ظهر فيل في تايلاند

تخلى بابا نويل عن زلاجته وغزاله في تايلاند وآثر ركوب فيل وتوزيع الكمامات في الشوارع لزيادة الوعي بخطر فيروس كورونا.
واعتلى مدربو أفيال في زي بابا نويل ظهور حيواناتهم التي وزعت الكمامات من سلال معلقة في خراطيمها على طلاب مدارس وقائدي دراجات وسيارات في إقليم أيوتايا بوسط البلاد اليوم الأربعاء.
وتزور الأفيال مدارس المنطقة في عيد الميلاد منذ 20 عاما وعادة ما توزع الحلوى والألعاب بخراطيمها.
لكنها حافظت على التباعد الاجتماعي هذا العام ولم تدخل المدارس وإنما بقيت خارجها ووزعت الكمامات داخل سلال.
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