مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني.. قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد

ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أن قائد فيلق القدس إسماعيل قآني يجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء.

وأضافت القناة أن قآني التقى بكبار المسؤولين العراقيين لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية، دون تحديد من التقى بهم والموضوعات التي ناقشها.

وكان قائد فيلق القدس إسماعيل قآني تواجد في بغداد للمرة الأولى في أبريل الماضي، منذ تعيينه إثر اغتيال قاسم سليماني.

وتأتي هذه الزيارة، مع اقتراب حلول الذكرى الأولى لوفاة قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية والتي نفذت على مطار بغداد، في يناير الماضي، ما أشعل الصراع والتوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إجراءات أمنية غير مسبوقة فُرضت على السفارة الأمريكية في بغداد تحسبا لهجمات عنيفة قد تشنها جهات مسلحة ومعروفة ومدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.