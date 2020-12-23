رابط التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات والإداريين بالمملكة

نظام فارس ، هو أحد أنظمة الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، والذي تعمل به وزارة التعليم، وهو نظام آلي إلكتروني يقدم الخدمة لكل العاملين بالوزارة (المعلم والمعلمة والإداري)، ومن الخدمات التي يقدمها البرنامج كشوف المرتبات، وطلبات الإجازة، بلاغ مباشرة العمل بعد الإجازة، وطلبات تمديد الإجازات، وطلبات قطع الإجازات، وطلب تعديل فترة الإجازة، وطلبات تمديد فترة الإجازة، وطلبات التقاعد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط وخطوات التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس الإلكتروني للخدمة الذاتية

قالت وزارة التعليم السعودية أن المعلمين والمعلمات والإداريين يمكنهم التسجيل في هذا النظام من خلال الدخول على رابط خدمة فارس الإلكتروني، الذي توفره الوزارة لهم، لتوفير الوقت والجهد الذي يبذلونه في الذهاب إلى الإدارات التعليمية، لتقديم طلبات الخدمات التي يريدون الحصول عليها من الوزارة، ويحصلون على الموافقة عليها إلكترونياً، ويتمكنون من معرفة موعد العلاوات السنوية، وموعد الترقيات، وكل ما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة للعاملين بها، بوسيلة سريعة دون عناء أو مشقة.

خطوات التسجيل

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند التسجيل في نظام فارس وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة التعليم السعودي. القيام بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية التي توجد أعلى الصفحة. يقوم الموظف بإدخال الاسم الخاص به وإدخال كلمة المرور في المكان المخصص للتسجيل. قيام منتسب وزارة التعليم بإدخال رمز التحقق الموجود. بعد تأكدنا من صحة البيانات الموجودة نقوم بالضغط على تسجيل.

خطوات التقديم على إجازة مرضية عبر نظام فارس

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها في عملية التقديم على إجازة مرضية