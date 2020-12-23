نظام نور رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الاول

نظام نور رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 للتسهيل على الطلاب الحصول على نتائجهم، فبعد أن أصبحت الدراسة إلكترونيًا بشكل رسمي وتم أمتحان الطلاب بهذه الطريقة، فلقد حققت هذه الطريقة نجاح بالغ في تعليم الطلاب، وأصبح بإمكان الطلاب الاستعلام على نتائجهم من خلال السجل المدني وبدون رقم سري.

نظام نور رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442

لقد أصبح بإمكان جميع الطلاب الاستعلام على النتائج الخاصة بهم من خلال الهوية الرقمية فقط عبر موقع نظام نور، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

في البداية عليك الدخول على نظام نور الرسمي.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل رقم الهوية واسم المستخدم ورمز التحقق.

بعدها تقوم بكتابة معلومات عن مكان الدراسة مثل المنطقة التعليمية واسم المدرسة الخاص بك.

ثم تظهر لك النتيجة بالتفصيل.

نظام نور نتائج الطلاب 1442 noor

ذكرت وزارة التعليم أن نتائج نظام نور سوف تكون متاحة ويتم تفعيلها من خلال إدخال السجل المدني فقط سوف تكون في نهاية هذا الشهر، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الامتحانات الإلكترونية التي يتم تقديمها إلى الطلاب، حتى يكون من السهل على الطلاب الحصول على نتائجهم.

نظام نور 1442

لقد قامت وزارة التعليم بوضع بعض الشروط التي يجب على الطلاب القيام بها خلال فترة الامتحانات، والتي تتمثل فيما يلي:

يتم تقديم العديد من البرامج منها العلاجية والإثرائية إلى الطلاب في الصف الأول والثاني

على أن يتم تقديم ثلاث ساعات في اليوم والتي سوف تستمر إلى نهاية الأسبوع الثامن عشر.

أن يتم مساعدة الطلاب على الامتحان بهذه الطريقة وذلك من خلال تهيئة الطلاب على هذا الامتحان قبل بداية الامتحان بخمس دقائق على الأقل.

وذلك لأن هذه الطريقة من الامتحانات جديدة على الطلاب وحتى لا تؤثر على مستواهم في تأدية الامتحانات.

بالنسبة إلى الطلاب الذين يقوموا بمتابعة الدراسة من خلال البدائل التعليمية ولا يلجؤن للتعليم أون ليهم.

يتم الحصول على إذن من مدير التعليم لأن يتم اختبار الطلاب بشكل حضوري.

مع الحرص على أخذ جميع الاعتبارات الوقائية للحد من هذا الوباء.

عمل اختبار إلى الطلاب سواء كانوا المنتظمين أو المنتسبين في الأسبوع السادس عشر بشكل شفوي عن بعد.

في كلًا من الأسبوع السابع عشر والثامن عشر يتم عمل الاختبارات النهائية إلى الطلاب.

بهذا يكون موقع نور قد سهل على الطلاب هذه الوسيلة للتعليم عن بعد والحصول على المعلومات بالشكل الملائم، وكذلك حتى يمكنهم دخول الامتحانات التي تتم عن بعد وخوضها بدون أن تؤثر على مستوى الطلاب، وبعد الامتحانات للحصول على النتيجة عليك الدخول على نظام نور رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 .

استعلام عن نتائج نظام نور بالهوية 1442

لقد قامت وزارة التعليم بالإعلان على أن اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف تتم إلكترونيًا، ولقد تم اعتماد هذا النظام كوسيلة للتعليم عن بعد، وسوف يتم أمتحان جميع المراحل عن بعد في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر، على أن يكون وقت الاختبار ثلاث ساعات، حتى يتمكن الطلاب من تجاوز أي خوف في الامتحان بهذه الطريقة والذي يعتبر شيء جديد على الطلاب.

بالنسبة إلى جدول الاختبارات فيتم تحضيره من قبل المدرسة، بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية فإن الاختبار سوف يكون على مدار خمس أيام، وكذلك المرحلة المتوسطة والثانوية لن تقل عن خمسة أيام، على أن يكون الحد الأقصى من الاختبارات يوميًا مادتين.

سوف يتم رصد درجات الطلاب في آخر يوم من الاختبارات، وما يبحث عنه الطلاب أن يتم الدخول إلى نظام نور برقم الهوية، ولكن هذا لم يتم تفعيله حتى الآن.

الخدمات التي يقدمها نظام نور

إن نظام نور هو الوسيلة الأحدث للتعليم، ويقدم العديد من الخدمات إلى الطلاب وإلى المعلمين وكذلك إلى أولياء الأمور، إضافة إلى أن به عدد لا حصر له من الخدمات والتي تتمثل فيما يلي:

يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وسيلة لجعل أولياء الأمور يتمكنوا الحصول على درجاتهم.

أن يتم مراسلة أولياء الأمور بشكل مستمر وإرسال نموذج إلى الطلاب.

تسهل على المعلمين إدخال نتائج الطلاب على الموقع ومراجعته.

يمكن تسجيل الطلاب في المدرسة من خلال هذا النظام.

لهذا السبب فإن نظام نور رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 والذي قمنا بعرضه سوف يسهل على الطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم.