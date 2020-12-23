رابط نظام فارس الجديد وطريقة التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس

رابط نظام فارس الجديد، يعد نظام فارس من أهم الأنظمة الالكترونية التي تقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديمها لجميع الكوادر التربوية بما في ذلك جميع الإداريين وجميع المعلمين وكافة التخصصات التربوية حيث إن نظام فارس يخدم المؤسسات التعليمية والتربوية حيث يقدم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المعلمين والإداريين وجميع كواد التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية ويمكن الوصول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال رابط وزارة التربية والتعليم السعودية.

رابط نظام فارس الجديد تسجيل الدخول

يمكن بكل سهولة الدخول إلى الخدمة الذاتية لنظام فارس من خلال العديد من الخطوات من أجل الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم إلى الكوادر العاملة بها وذلك عبر رابط نظام فارس الجديد وللدخول يجب اتباع الآتي:

يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الالكترونية.

نقوم بالضغط على كلمة الخدمات الالكترونية.

ندخل اسم المستخدم الخاص بنا وكلمة المرور.

نقوم بإدخال الرمز التأكدي الذي سوف يظهر أمامنا.

نضغط على كلمة تسجيل الدخول.

خدمات الخدمة الذاتية الجديدة

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات الممتازة للعالمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ومن أهم الخدمات التي يقدمها نظام الخدمة الذاتية المقدم من وزارة التربية والتعليم الآتي:

يستطيع العاملين والإداريين بوزارة التربية والتعليم تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم من خلال هدا النظام.

يمكن من خلال هذا النظام معرفة العلاوة السنوية.

يقدم نظام فارس خدمة الاستعلام عن الراتب إلكترونيًا.

يتم من خلاله الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها.

يمكن بكل سهولة أن يتم إبلاغ غياب الموظفين عبر نظام فارس.

يمكن من خلال نظام الخدمة الذاتية طلب بدل لموظف.

نظام فارس 1442

استطاع نظام فارس تقديم العديد من الخدمات الالكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات والإداريين بالمملكة العربية السعودية حيث من خلاله يتم متابعة ومراجعة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين والإداريين وكوادر التربية والتعليم، كما أنه من خلاله يتم إنهاء كافة الطلبات الوظيفية الخاصة بالعاملين في أسرع وقت دون الحاجة إلى ضياع وقت كثير، كما استطاع نظام فارس 1442 أن يقدم خاصية متابعة النشاط والسجل الوظيفي لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم.