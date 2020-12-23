المعاملة بالمثل.. طرد اثنين من موظفى البعثة الدبلوماسية الكولومبية بموسكو

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير والمفوض لجمهورية كولومبيا لدى روسيا، لوبيز كاباليرو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء للاحتجاج على القرار الباطل الذى اتخذه الجانب الكولومبى بطرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الروسية فى بوجوتا.
وأضاف البيان أن الخطوة الكولومبية لا تتوافق مع روح العلاقات التقليدية الودية والاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا.
كما أوضح بيان الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الكولومبى لدى موسكو بأنه بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، يعلن الجانب الروسى اثنين من موظفى البعثة الدبلوماسية الكولومبية فى موسكو شخصين غير مرغوب فيهما.
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